مستشار بالبيت الأبيض: اتفاق التجارة الأمريكي الصيني لم ينهار

قال مستشار البيت الأبيض لاري كودلو، اليوم، إن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في يناير لم ينهار على الإطلاق وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على صعيد التجارة، موضحا للصحفيين في البيت الأبيض، أن اتفاق التجارة "مستمر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاءت تصريحات مستشار البيت الأبيض بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بقطع العلاقات مع الصين على خلفية جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل حيال تعامل الصين مع تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه قد يقطع العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال حول سبل "معاقبة الصين" التي تتهمها إدارة الرئيس الأمريكي بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا: "هناك أشياء كثيرة يمكننا فعلها.. نستطيع قطع كل العلاقات بالكامل".

وتواجه الصين انتقادات حادة من قبل إدارة ترامب بسبب ما تصفه بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي كورونا المستجد، وهدد الرئيس الأمريكي مرارا بمعاقبة الجانب الصيني، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.

وأعلن ترامب في 30 أبريل الماضي أنه رأى أدلة تثبت أن كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادة الحزب الشيوعي الصيني في حدوث ذلك، إلا أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن لهذه السلالة أصل طبيعي.