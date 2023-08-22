كل ما تريد معرفته عن تطبيق حجز تذاكر القطارات «أون لاين»

تقدم الهيئة القومية للسكك الحديدية، خدمات عديدة تسهل على المواطن أمور حياتهم، وتوفر لهم الوقت والجهد، ومن ضمن هذه الخدمات حجز تذاكر قطارات السكة الحديد «أونلاين» عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول، ‏ENR Tickets للهواتف المحمولة، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

كيفية حجز تذاكر القطار إلكترونياً

تكمن الخطوة الأولى لحجز تذكرة قطار عبر الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر في:

1ـ الدخول على موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحميل برنامج ‏ENR Tickets للهواتف المحمولة.

2ـ تسجيل بيانات الراكب الأساسية على التطبيق مثل الاسم والرقم القومي، وعنوان البريد الإلكتروني.

3ـ سداد الراكب سعر التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

مميزات التطبيق

ويتيح الموقع حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفرداً بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد.

كما يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوما عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

يأتي ذلك استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كل الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها «إي فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية، ليستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل.