رابط تقليل الاغتراب 2023 للتحويلات الإلكترونية فقط.. متاح أمام 453 ألف طالب

مع إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي استفاد منها 149 ألف طالب وطالبة، أعلنت الوزارة عن رابط تقليل الاغتراب 2023 أمام طلاب الشعب العلمية والأدبية، مع التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفق القواعد والشروط.

الكشوف النهائية للكليات

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنَّ رابط تقليل الاغتراب 2023 متاح أمام 453 ألف طالب وطالبة قاموا بالتنسيق في المرحلتين الأولى والثانية، إذ يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، كما يتمّ إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

موعد تقليل الاغتراب

وفيما يتعلق بضوابط تقليل الاغتراب أو التحويلات أمام الطلاب، أشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنَّ التحويل بين الكليات الجامعية يتمّ تيسيرًا على الطلاب، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق من خلال رابط تقليل الاغتراب 2023 من هنا.

وأوضحت أنَّه على الطلاب الراغبين في الاستفادة من التحويلات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والعمل وفق الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وتتضمن أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر يشترط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، فضلًا عن الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ولا تجرى أي تحويلات بعيدًا عن موقع التنسيق الإلكتروني، وعملية التحويل تتمّ مرة واحدة فقط، مع استيفاء شروط الكلية المراد التحويل إليها منها اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة و المفاضلة تتمّ بين الطلاب وفق المجموع.