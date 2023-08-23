رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي يكشف تفاصيل تنفيذ مشروع «الألف مبدع»

كشف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، تفاصيل انطلاق مشروع الألف مبدع الذي ينظمه الإقليم ويتضمن محافظات سوهاج، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، موضحًا: «استهدفنا رقما بسيطا على مدار شهري أغسطس وسبتمبر على أن يتم التخرج في شهر أكتوبر احتفالا بالعيد الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم في كل محافظة من محافظات الصعيد وتقديم 1000 مبدع من الأطفال والشباب».

وقال «نبيل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هذا المشروع تم تنفيذه في شمال وجنوب سيناء في العام الجاري وتم الانتصار للثقافة في معارك الوعي بسيناء وتكوين 1000 مبدع من الأطفال والشباب هناك».

دعم من وزيرة الثقافة

وأضاف: «هذه التجربة نجحت بدعم من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبتوجيهات مؤكد بأن تتكرر بشكل أعمق وأكبر في صعيد مصر، وبخاصة في محافظات الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام، بالإضافة إلى سوهاج والمنيا وأسيوط مقر إقليم وسط الصعيد الثقافي».

عدد كبير من المستفيدين

وتابع: «لدينا في كل من أسيوط والمنيا وسوهاج من 5.5 إلى 6 ملايين نسمة، وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسبة الأطفال والشباب في محافظات مصر 60%، أي أننا نتكلم عن 3 ملايين في كل محافظة ويمكن استيعاب عدد كبير منهم في كل خطة وبرنامج ومشروع ثقافي لاكتشاف المواهب وتنميتها ودعمها وتقديم مبدعين جدد للمجتمع المصري، وخاصة الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا».