«صباح الخير يا مصر»: حالة مزاجية رائعة جمعت بين الجمهور وأنغام بمهرجان العلمين

قال محمود جميل، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن فعاليات مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين جديدة مازالت مستمرة، موضحًا «المميز في المهرجان أن كل الفعاليات تكون أفضل من التي قبلها»، مضيفا «مازال أمامنا أسبوع من المهرجان ستكون أمامنا فيه فعاليات مهمة جدا، وبالأمس كانت هناك فعاليات فنية ورياضية جميلة».

إقبال كبير على حفل أنغام

وأضاف مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، خلال تغطية خاصة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، «حفل صوت مصر الفنانة أنغام شهد إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، واستمرّ الحفل حتى وقت متأخر بعد منتصف الليل، وكان هناك حالة مزاجية رائعة جدا وسعادة بين الجمهور وأنغام».

أنغام عبرت عن سعادتها بالعلمين الجديدة

وواصل مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، «أنغام عبرت عن سعادتها بوجودها في مدينة العلمين الجديدة، حيث تعتبرها فخر لها ولكل المصريين، كما غنت أغانيها الجميلة مثل إزاي بس يا شبر ونص، وكان التفاعل كبيرا جدا، مع العلم ان تذاكر الحفل نفدت مع فتح باب الحجز على موقع شركة تذكرتي».