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سعر جهاز آيفون 15 قبل طرحه في الأسواق.. مميزات عديدة

كتب:

عبير خالد
01:44 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
سعر جهاز آيفون 15- تعبيرية

سعر جهاز آيفون 15- تعبيرية

يترقب محبو الأجهزة الحديثة، موعد طرح جهاز آيفون 15 الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ليكن محط أنظار الجميع، الذين يرغبون في الحصول عليه، إذ يتبقى أيام قليلة تفصلنا عن طرح شركة آبل واحدة من أحدث الإصدارات الخاصة بها، ليود الجميع معرفة سعر الجهاز الذي يشمل العديد من المواصفات التي تميزه عن غيره من الإصدارات.

كشفت شركة آبل أنه من المتوقع أن يكون أغلى طراز صادر عن Apple، ليكن السعر الأعلى على الإطلاق بين الإصدارات السابقة، ومن بين أهم مواصفاته احتوائه  على مساحة تخزينية تصل إلى  2 تيرابايت، ويُشاع أنه يتميز بطبقة نهائية من التيتانيوم، وكاميرا مطورة وشريحة جديدة قوية، فما هو سعر آيفون 15 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا؟

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول سعر جهاز آيفون 15 يمكن النقر على  الرابط التالي

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بقلم عبير خالد