سعر جهاز آيفون 15 قبل طرحه في الأسواق.. مميزات عديدة

يترقب محبو الأجهزة الحديثة، موعد طرح جهاز آيفون 15 الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ليكن محط أنظار الجميع، الذين يرغبون في الحصول عليه، إذ يتبقى أيام قليلة تفصلنا عن طرح شركة آبل واحدة من أحدث الإصدارات الخاصة بها، ليود الجميع معرفة سعر الجهاز الذي يشمل العديد من المواصفات التي تميزه عن غيره من الإصدارات.

كشفت شركة آبل أنه من المتوقع أن يكون أغلى طراز صادر عن Apple، ليكن السعر الأعلى على الإطلاق بين الإصدارات السابقة، ومن بين أهم مواصفاته احتوائه على مساحة تخزينية تصل إلى 2 تيرابايت، ويُشاع أنه يتميز بطبقة نهائية من التيتانيوم، وكاميرا مطورة وشريحة جديدة قوية، فما هو سعر آيفون 15 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا؟

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