وزير الإسكان يستعرض مستجدات مشروع محطة محولات الكهرباء ببرج العرب الجديدة

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية في مدينة برج العرب الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويُجرى تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروع محطة المحولات الكهربائية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، والجزر الوسطى.

دعم المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة المحولات الكهربائية، التي تم تنفيذها بطاقة 370 ميجا ڤولت أمبير، وتخدم الأحياء (السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بجانب تدعيم المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة وامتداد المنطقة الصناعية الرابعة)، ليصبح إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة بالمدينة، بعد تنفيذ المحطة، 685 ميجا ڤولت أمبير، بزيادة قدرها 120%.

وخلال تفقده لمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، والجزر الوسطى، أكد الوزير ضرورة الاهتمام بأعمال رفع كفاءة الطرق، وتنفيذها على أعلى مستوى، والإسراع بمعدلات التنفيذ، كما وجه باستخدام المياه المعالجة لرى الجزر الوسطى، والمسطحات الخضراء، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه من الشهر المقبل سيتم البدء فى رى المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.

كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة بمواقع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، من أجل المحافظة على تلك الوحدات فى أفضل صورة، وتقييم أداء الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة والنظافة، وتشديد الرقابة عليها.

تقنين أراضي واضعي اليد بمدينة برج العرب الجديدة

وتابع «الجزار»، موقف تلقي ودراسة طلبات تقنين أراضي واضعي اليد بمدينة برج العرب الجديدة، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة 1023 طلباً (749 زراعي - 274 مبان)، وتم وجاري البت فى الطلبات المقدمة طبقاً للقواعد المعمول بها، فى ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017 حتى 14 يونيو 2018.