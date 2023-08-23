وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات التجمع العمراني «صواري» في الإسكندرية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور في الإسكندرية، والذي تبلغ مساحته 419.74 فدان.

وتفقد وزير الإسكان نماذج من الوحدات السكنية وللفيلات التي جرى تشطيبها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، والالتزام بأعلى جودة في مختلف مراحل تنفيذ مشروع «صوارى»، والذي يهدف إلى توفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية.

وأوضح الوزير، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجا سكنيا تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانا ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، بنسبة إنجاز 71 %.

ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني فاخر، تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجار أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، بنسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

تسليم قطع الأراضي للمستثمرين

وأشار إلى أنه يجرى تسليم قطع الأراضي للمستثمرين، والبدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع مراجعة واعتماد تصميمات المشروعات المقدمة من المستثمرين لعدد 46 قطعة أرض، وبالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة بالحصة العينية، بإشراف هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.