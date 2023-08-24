«الإفتاء» توضح آداب دخول مكة المكرمة.. أبرزها الاغتسال والإحرام

تعد مدينة مكة المكرمة أحد أهم المدن الإسلامية وتحظى بطبيعة دينية عزيزة بنفوس عامة المسلمين، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل خلال هل هناك آداب يجب مراعاتها عند دخول مكة المكرمة؟

بعض الآداب التي يستحب مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

وتوضح «الوطن»، خلال التقرير التالي أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث أفادت بأن أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة، هي أن يدخلها مغتسلًا، فإن لم يستطع فيجزئه في ذلك الوضوء، وأن يدخلها محرمًا بحج أو عمرة، وأن يبدأ بالمسجد الحرام ليستلم الحجر، ويطوف بالبيت، وأن يُكبِّرَ ويُهلِّلَ عند رؤية البيت المعظم ويدعو بالدعاء المأثور أو ما يجري على قلبه، وأن يتلطف بالناس ولا يزاحمهم؛ فلا يُسبب لهم أدنى أذى، وفي الجملة يستحب أن يراعي كلَّ ما مِن شأنه تعظيم هذه البلاد المقدسة المعظمة.

فضل مكة المكرمة وتعظيمها بالبيت الحرام

تحدث القرآن الكريم عن مكة المكرمة، وبيَّن ما لها من فضل عظيم، فيها بيت الله الحرام؛ أول بيت وضعه في الأرض لخلقه، وجعله مباركًا وهدًى للعالمين، وقبلةً للمسلمين؛ كما قال القرآن الكريم: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96].

قال الإمام البيضاوي في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (2/ 29، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: وضع للعبادة وجعل مُتعبدًا لهم.. ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ لَلْبَيتُ الذي بِبَكَّةَ، وهي لغة في مكة.. وقيل: هي موضع المسجد، ومكة البلد من بَكَّهُ إذا زحمه، أو من بَكَّهُ إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة.. ﴿مُبَارَكًا﴾ كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله.. ﴿وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾؛ لأنه قبلتهم ومتعبدهم، ولأن فيه آيات عجيبة.. ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار، وأن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرض لها، وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله؛ كأصحاب الفيل. والجملة مُفَسِّرة للهدى، أو حال أخرى.. ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾