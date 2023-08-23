ماذا فعلت عواصف مكة بالمعتمرين؟.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)

يتداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، والجهود المبذولة من قبل عمال المسجد الحرام لمساعدة المعتمرين المتأثرين بالأمطار التي هطلت بغزارة وبشكل مفاجئ أثناء تواجدهم في ساحات الحرم المكي.

سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن مناطق مختلفة من أحياء مدينة مكة المكرمة شهدت هطول أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، مصحوبه بعواصف رعدية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأربعاء، في بعض مناطق مكة، مما يسبب جريان السيول، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

وتُوثق المقاطع المنشورة تأثير الرياح العاتية على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث تسببت في دفعهم بشدة، ويظهر في الفيديو جهود العاملين في مساعدتهم:

رجال الأمن يحاولون المساعدة ومنع عبور الأشخاص في #الحرم_المكي بعد رياح قوية على #مكة_المكرمة



الحمد لله عبرت بسلام #مكه_الان #امطار_مكة



pic.twitter.com/JOf2sr5Ob2 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) August 22, 2023

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعله صيباً نافعاً ⁧#امطار_مكة⁩ ⁧#مكه_الان⁩ pic.twitter.com/m4r22mnoXV — Ziad Gharbawi (@Zgharbawi) August 22, 2023

فيديو



رياح عاصفة قوية شهدتها #مكة_المكرمة اليوم الثلاثاء ، pic.twitter.com/Gwy7fnXpYM — علوم الامطار (@UloomAlmtar) August 22, 2023

تعليق الدراسة الحضورية بجميع المدارس اليوم

تم تداول مقاطع فيديو تُظهر صواعق تضرب برج الساعة:

من جانب آخر، اضطرت إدارة التعليم في مكة المكرمة إلى تعليق الدراسة الحضورية فى جميع المدارس اليوم الأربعاء، وذلك بعد توصيات من المركز الوطني للأرصاد، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة في أم القرى.