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ماذا فعلت عواصف مكة بالمعتمرين؟.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:43 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الأمطار تفاجئ المعتمرين في الحرم المكي

الأمطار تفاجئ المعتمرين في الحرم المكي

يتداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، والجهود المبذولة من قبل عمال المسجد الحرام لمساعدة المعتمرين المتأثرين بالأمطار التي هطلت بغزارة وبشكل مفاجئ أثناء تواجدهم في ساحات الحرم المكي.

سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن مناطق مختلفة من أحياء مدينة مكة المكرمة شهدت هطول أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، مصحوبه بعواصف رعدية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأربعاء، في بعض مناطق مكة، مما يسبب جريان السيول، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

وتُوثق المقاطع المنشورة تأثير الرياح العاتية على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث تسببت في دفعهم بشدة، ويظهر في الفيديو جهود العاملين في مساعدتهم:

تم تداول مقاطع فيديو تُظهر صواعق تضرب برج الساعة:

تعليق الدراسة الحضورية بجميع المدارس اليوم

من جانب آخر، اضطرت إدارة التعليم في مكة المكرمة إلى تعليق الدراسة الحضورية فى جميع المدارس اليوم الأربعاء، وذلك بعد توصيات من المركز الوطني للأرصاد، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة في أم القرى.

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