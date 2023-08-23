مراسل تليفزيوني يفاجئ مذيعة شبكة دولية بطلب الزواج منها على الهواء (فيديو)

انتشر فيديو على شبكة «سي إن إن» الأمريكية بعد طلب أحد مراسلي الشبكة، يسمى «رايلى نيجل» الزواج من زميلته المذيعة والمراسلة، كورنيليا نيكلسون، أثناء تسجيلها مقطع فيديو ترويجي لنشرة الأخبار.

نستعرض لكم فيما يلي الحوار الذي دار بينهما:

كورنيليا نيكلسون: بعد قليل، لدينا قصة صحفيين شابين وجدا الحب في نفس المجال، ينضم إلينا المراسل رايلي نيجل بتقرير خاص من الاستوديو.

لقاء قبل 4 سنوات

رايلي نيجل: هذا صحيح يا كورنيليا، لدي تقرير خاص جداً، للناس الموجودين في المنزل ممن قد لا يعرفون، أنا وكورنيليا التقينا في مونتانا بمحطة أخبار قبل 4 سنوات تقريبًا، وعندما قابلتك لأول مرة كنت منجذبًا جدًا لك، لديك شخصية رائعة للغاية وأنت ذكية وتضيفين البهجة دائمًا للغرفة وتجعلين الجميع يضحك، أنت موهوبة حقاً خصوصاً في مجال الأخبار، وأعتقد أن أي شخص يراك يعرف ذلك، أنت أحد الأسباب، أو السبب الرئيسي في بقائي في مجال الأخبار اليوم، أنت تدفعينني دائماً لأكون أفضل في مجال الأخبار وغيره من الجوانب الأخرى في حياتي، لذا اعتقدت أن من المناسب أن أطرح عليك هذا السؤال هنا، بما أننا التقينا في مجال الأخبار.

استمرار الحديث

كورنيليا نيكلسون: سأبكي.

رايلي نيجل: هل تقبلين الزواج بي؟

كورنيليا نيكلسون: سأبكي، نعم.

رايلي نيجل: هل أنت بخير؟

كورنيليا نيكلسون: نعم.

رايلي نيجل: هل يجب علي أن أضعه؟

كورنيليا نيكلسون: نعم.

رايلي نيجل: حسنًا، أنا أرتجف نوعًا ما.

كورنيليا نيكلسون: أنا كذلك.

كورنيليا نيكلسون: أحبك.

رايلي نيجل: أحبك أيضًا.