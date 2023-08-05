المجلس القومي للطفولة يحبط محاولة زواج طفلة عمرها 15 عاما في الفيوم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.

التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 عاما

وأوضحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس كان قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين طلب سرية بياناته يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 عاما تقيم في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وهي من إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.

وأضافت أنه تم إحالة البلاغ الي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، التي باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأشارت عثمان إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، لافتة إلى أنه على الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة أفادت بصحتها وتجمع أهليتها وحضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءً على ذلك تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز شرطة طامية بسرعة إحضار الطفلة والعم (بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي).

الشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام

وقالت إن النيابة استعمت لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها علي يد مأذون لا يعلم بياناته، وحرصا على سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها الفضلى بناء على توصية خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور الأخصائي النفسي بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة طامية، فقد صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

وتقدمت عثمان بالشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي سرعة الإستجابة للبلاغات المقدمة من المجلس، ووزارة الداخلية لسرعة تعاملهم في مثل هذه الوقائع التى من شأنها حماية الأطفال المعرضين للخطر وذلك وفق المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما وجهت الشكر للعاملين بخط نجدة الطفل، ولوحدتي الحماية بمحافظتي الجيزة والفيوم.

كما وجهت " عثمان " بإبلاغ وزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي ( بمركز طامية بمحافظة الفيوم ) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لاحكام قانون الطفل والمادتين ( ٣٤ ، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.

وجدد المجلس القومى للطفولة والامومة مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل ، وهي خط نجدة الطفل (16000) ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة ، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا علي مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ علي هويتهم وعدم الإفصاح عنها .