مبادرة «ابدأ» تعلن فتح باب التقديم لمبادرة جديدة للمعلمين

قالت بسنت حسين عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة تعمل على المثير من محاور الصناعة، بينها تنمية القوى العاملة لتخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل ولديهم قدرات تؤهلهم لتولي الوظائف.

المبادرة فتحت باب التقديم للمعلمين

وأضافت «حسين» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، عبر فضائية «الحياة» أن المبادرة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع الوزارة من 23 أغسطس، إلى 2 سبتمبر مستهدفين فيها العاملين بالوزارة».

وأشارت إلى أن «مجال الصناعة دائما في تطور والمعلمين اللذين يتم اختيارهم في المدارس الوطنية سواء في منطقة بدر أو في مدينة دمياط ، سيتم العمل والتدريب على المناهج الدراسية الجديدة، والعمل على السيستم الجديد اللي بيطبق في مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية».