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في حجم المشمش والكيلو بـ300 جنيه.. مواصفات فاكهة البمبر العراقي

كتب:

شروق مراد
11:18 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
البمبر العراقي

البمبر العراقي

تعود فاكهة البمبر العراقي لموطنها الأصلي بالعراق، واستوردها التجار إلى مصر منذ 7 سنوات، ولها مواصفات عديدة، إذ يصل حجم ثمارها لحجم المشمش أو البرقوق، ويتميز باللون الأصفر من الخارج، وحجم البذرة الداخلية في نفس حجم حبة اللب الأبيض، ويحتاج إلى مناخ صحراوي، لكنه قادر على التكيف مع أي مناخ، ويصل سعر الكيلو لـ300 جنيه، بحسب حديث المهندس محمد أحمد، لـ«الوطن»، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.

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معلومات عن فاكهة البمبر العراقي.. سعر الكيلو 300 جنيه
بقلم شروق مراد