في حجم المشمش والكيلو بـ300 جنيه.. مواصفات فاكهة البمبر العراقي

تعود فاكهة البمبر العراقي لموطنها الأصلي بالعراق، واستوردها التجار إلى مصر منذ 7 سنوات، ولها مواصفات عديدة، إذ يصل حجم ثمارها لحجم المشمش أو البرقوق، ويتميز باللون الأصفر من الخارج، وحجم البذرة الداخلية في نفس حجم حبة اللب الأبيض، ويحتاج إلى مناخ صحراوي، لكنه قادر على التكيف مع أي مناخ، ويصل سعر الكيلو لـ300 جنيه، بحسب حديث المهندس محمد أحمد، لـ«الوطن»، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.