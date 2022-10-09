«سبوتا شيكولاتة» فاكهة استوائية سعرها 400 جنيه.. نوتيلا طبيعية

تعد فاكهة «سبوتا شيكولاتة» من أنواع الفواكه الاستوائية اللذيذة وذات القيمة الغذائية المرتفعة، كما أنها تعد شيكولاتة سائلة طبيعية، لذا تعرف باسم «النوتيلا»، موطنها الأصلي شرق آسيا وماليزيا، كما انتشرت زراعتها في سوريا، يعرف أنها كانت موجودة في القصور العتيقة في مصر الجديدة، يتراوح سعر الكيلو ما بين 200 وحتى 400 جنيه للكيلو، ونادرا ما يتم بيعها في السوق المصري.

يقول المهندس الزراعي «محمد أحمد» متخصص في زراعة الفواكه الاستوائية لـ«الوطن» إن فاكهة سبوتا شيكولاتة يطلق عليها نوتيلا طبيعية دون إدخالها مراحل تصنيع، ويصل الكيلو منها إلى 400 جنيه، مشيرا إلى أنها لا يتم استيرادها لبيعها في السوق المصري، وإن وجدت فهي نادرة جدا.

غير متداولة في السوق المصري

وخاض المهندس محمد أحمد التجربة وبدأ بزرع بذرة سبوتا شيكولاتة في مشتل زراعي خاصته، كما أنها نجحت في التربة الطينية، لافتا إلى أنه حاول إدخالها مصر للإكثار منها، موضحا أن الشتلة يفضل أن يتراوح عمرها ما بين عامين إلى ثلاثة لزراعتها في التربة الدائمة، لافتا إلى أن أسعار الشتلات تتراوح ما بين 100 جنيه وحتى 1000 جنيه حسب عمر الشتلة.

سبوتا شيكولاتة بقوام كريمي كالنوتيلا

يصف المهندس محمد أحمد سبوتا شيكولاتة بأنها ثمرة ذات لون أسود داكن من الداخل، ذات قشرة خضراء، واللب من الداخل بقوام كريمي مثل الشوكولاتة السائلة لذا يطلق عليها نوتيلا، وتتنوع ما بين سبوتا الصفراء والبيضاء مع طعم ومذاق مختلفين لكل لون منهم، وتتميز باحتوائها على فيتامينات أ وفيتامين سي، وغنية بالقيمة الغذائية المرتفعة كما أنها قليلة السعرات.

سبوتا شيكولاتة تتحمل الصقيع

ويشير المهندس الزراعي محمد إلى أن سبوتا شيكولاتة تحتمل الصقيع وانخفاض درجات الحرارة كما ويمكنها التأقلم مع المناخ المصري والتربة الزراعية، مشيرا إلى أن هذه الفاكهة رغم طعمها اللذيذ وفائدتها الغذائية إلا أنها ليس لها سوق تجاري في مصر، وبعض هواة زراعة الفواكه النادرة يزرعونها على نطاق ضيق في حدائقهم الخاصة.

الشجرة تطرح مرتين في العام

يشير محمد أحمد إلى أن طرح الثمر يبدأ بعد السنة الرابعة وأحيانا السنة الخامسة وتصل إنتاجية الشجرة من الثمار نحو 100 كيلو في الموسم، وقد زرعها في الشرقية بالتربة الطينية، هذا بالإضافة إلى أنها تطرح مرتين في العام، وقد تعيش الشجرة 100 سنة.