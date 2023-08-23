ناهد إمام: تنظيم الإخوان الإرهابي يعامل عناصره بطبقية شديدة

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّها انشقت عن تنظيم الإخوان الإرهابي في عام 2008، موضحةً: «المرأة مهمة عندهم في الانتخابات حتى تشارك في حملات طرق الأبواب وتتحدث مع الناس وتقنعهم، وفعلت ذلك في عام 2005.. النساء بالنسبة لهم ورقة».

المرأة تغذي البنات بأدبيات الإخوان

وأضافت «إمام»، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كنت أستقطب بنات وسيدات وأضمهم إلى التنظيم، وهذا هو دور المرأة في الجماعة، كما أنها تنجب الأطفال وتغذيهم بأدبيات الإخوان، وكنت أقوم بهذه الأدوار.. ولكن الحقوق؟ لم أرَ أننا نحصل على شيء».

الجماعة تتسم بالطبقية والعنصرية

وتابعت الكاتبة: «الجماعة تتسم بطبقية شديدة وعنصرية، وكانوا يحددون لنا ما سنفعله في مؤسسات الدولة على قدر إمكانياتنا، وهو ما كان ينسحب على الزوج زوجته، وهناك طبقية في توزيع الأسر وفقا للحالة الاقتصادية للأفراد والأسر، أما تصدير بأن أعضاء الجماعة أخوة فهو ليس صحيحا، الأعضاء لم يكونوا متجانسين ورأيت كل هذه الأمور في جماعة التبليغ».