ناهد إمام لـ«الشاهد»: وقعت على عقد اتفاق مجحف حتى أنفصل عن زوجي الإخواني

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّها وافقت على التوقيع على عقد اتفاق قبل الانفصال عن طليقها الإخواني، وكانت بنوده تشمل التنازل عن شقة الحضانة، بالإضافة إلى أرقام ومبالغ مالية لا تليق بزوج كان يعيش في مستوى مميز، خاصة أنهما عملا سويا لسنوات طويلة في دولة الكويت.

والدي أقنعني بالتوقيع

أضافت «إمام»، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «وجدت أن البنود مجحفة، وقلت لوالدي إنني لن أوقع على العقد، لكنه أقنعني بالتوقيع، وقال لي خلينا نخلص، وللأسف وقعت».

وتابعت الكاتبة: «علمت بعد ذلك، أنه تزوج من ابنة قيادي في المنصورة، وكان ذلك قبل انتهاء أشهر عدتي، تركوني في العراء مع أبناء، وبدأت في البحث عن شقة إيجار قانون جديد، ثم اعتزلنني كل الأخوات في الجماعة، وقاطعتني صديقاتي في الإخوان، رغم أن بيننا عِشرة كبيرة، وانتهى أمر ما كان بيننا».