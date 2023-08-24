بعد 21 عامًا.. بطل أغنية «بابا فين» يستعد لدخول عش الزوجية

بعد مرور 21 عامًا على الأغنية الشهيرة «بابا فين»، التي حققت انتشارًا واسعًا على مدار العِقدين الماضيين، وارتبط بها قطاع كبير من الأطفال، وفي ظل اختفاء غالبية أبطال الفيديو كليب للأغنية، عاد أحد أبطال للظهور من جديد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا.

شادي طلعت، أحد أبطال أغنية «بابا فين»، الذي يُناهز من العمر 27 حاليًا، وحصل على بكالوريوس هندسة، لم يعتد الظهور في وسائل الإعلام طيلة الأعوام الماضية، كما انقطعت علاقته بالفن منذ سنواتٍ طويلة، إلا أنه خطف الأنظار مؤخرًا، بعدما أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى «دينا».

وحرص أصدقاء شادي طلعت، على تهنئته بمناسبة الخطوبة، حيث إنه يُعد من أوائل أبطال أغنية «بابا فين» يستعد لدخول «عِش الزوجية».

أسماء أبطال أغنية «بابا فين»

يذكر أنّ أسماء أبطال أغنية «بابا فين»، شادي طلعت، وحسام حسن، وميرنا جمال، وزياد مجدي، وفرح الزاهد، وهنا الزاهد، الذي كان متوسط أعمارهم 6 أعوام تقريبًا، سنة 2002.