عاجل.. بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023.. لينك ورابط التحويل

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي منذ قليل، رابط ولينك مرحلة تقليل الاغتراب 2023، لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المرشحين للكليات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة لمدة 5 أيام تنتهي الاثنين المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط ولينك مرحلة تقليل الاغتراب 2023: يعمل 24 ساعة

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لينك ورابط مرحلة تقليل الاغتراب 2023 يعمل حالياً، ومتاح لجميع طلاب المرحلتين، ويمكنهم الدخول إليه في أي وقت من خلال جهاز حاسب آلي، مؤكداً أن الموقع يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وهناك أكثر من سيرفر أعدته الوزارة للموقع.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

أضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحويلات تتم عن طريق موقع التنسيق، وأنه لا توجد أي تحويلات ورقية، مضيفاً أن الخدمة المقدمة على الموقع للطلاب تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم، مؤكداً أن التحويلات تتم في ضوء النسب المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وناشد المشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، بضرورة الابتعاد عن المروجين للكيانات الوهمية والتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار والاطلاع على كل المؤسسات التعليمية المعتمدة، لافتا أن كل بيانات المؤسسات التعليمية موجودة عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.