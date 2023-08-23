«التعليم العالي» توضح حقائق بشأن تقليل الاغتراب.. أبرزها عدم وجود تحويلات ورقية

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب هدفها تقليل اغتراب الطالب، بمعنى أنه يمكن للطالب التحويل من منطقة جغرافية بعيدة عنه إلى المنطقة التابع لها وفقا لأقرب حد أدنى له، ولا يمكن أن يحدث العكس وهو أن يحول الطالب من كلية مرشح لها لمنطقته إلى كلية خارج نطاقه الجغرافي.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح المشرف على قطاع التنسيق في تصريح لـ«الوطن»، أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، كما أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط

وأوضح أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وأكد رئيس قطاع التعليم، أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.