«التعليم العالي» يكشف حقيقة وجود معاهد عليا بدون مصروفات.. 4 فئات معفاة من الدفع

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة وجود معاهد عليا بدون مصروفات في المحافظات، قائلة: «لا توجد أي معاهد دون أي مصاريف، ولكن هناك عدد من المعاهد مصروفاتها بسيطة جدا، والقبول بها يخضع للعرض والطلب من قبل الطلاب».

معاهد عليا بدون مصروفات 2023

أوضحت المصادر في وزارة التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حالات محدودة تكون فيها المعاهد العليا بدون مصروفات 2023 لعدد من الفئات، وهي: «الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والمتفوقين وأبناء الشهداء»، وهناك اشتراطات يجب توافرها وأوراق لتقديمها حتى يجرى إعفاء الطلاب من المصروفات.

تنسيق الجامعات 2023

وأكدت المصادر أن وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد يتابع لحظيا عمل المعاهد العليا الخاصة بمختلف المحافظات، وطبيعة تحصيلها للمصروفات وإقراراها و النسب المخصصة لها، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.