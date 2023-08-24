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قرار جمهوري بتعديل اتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق

كتب:

هانى حسن
10:54 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 160 لسنة 2023، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة (مرحلة التحديث الأولى) لزيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو. 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي:

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