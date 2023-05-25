قرار جمهوري بتعيين أسامة عبد الباري عميدا لكلية الآداب بجامعة الزقازيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا برقم 197 لسنة 2023 بتعيين الأستاذ الدكتور أسامة عبد الباري، أستاذ علم الاجتماع، عميدًا لكلية الآداب بجامعة الزقازيق لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 21 مايو 2023.

وكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق

يُذكر أن الدكتور أسامة عبد الباري عضوًا بلجنة الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشغل منصب وكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث وقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى كونه عضوًا بالعديد من الهيئات الاستشارية الدولية في مجال السياسات الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي بالإمارات.

المجلات العلمية بمعظم الدول العربية

كما كان «عبدالباري» عضوا بلجان التحكيم للعديد من الجوائز العلمية الدولية، بالإضافة إلى أنه رئيس وعضو بالعديد من المجلات العلمية بمعظم الدول العربية وله منشورات علمية في مجالات متنوعة، وله أيضًا العديد من المشاركات البحثية الدولية والإقليمية والمحلية.