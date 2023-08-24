ضبط 54 طن مواد غذائية و63 ألف عبوة مشروبات منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية من ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 54 طنا و137 كيلوجرام منتجات غذائية مغشوشة و63 ألفا و406 عبوات غذائية منتهية الصلاحية.

ضبط سلع غذائية فاسدة

وقالت حنان عمر، مدير هيئة سلامة الغذاء بالغربية، إنه في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم ضبط السلع الغذائية الفاسدة، وشملت «لحوم وزيوت وملح وتوابل»، بالإضافة إلى 60 ألف عبوة سناكس ومقرمشات للأطفال.

عصائر منتهية الصلاحية

كما تم ضبط 3406 عبوات لمشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية معروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وإخطار الجهات المختصة.