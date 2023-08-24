ليلى علوي تعتذر عن حضور حفل تكريمها من مهرجان المسرح التجريبي.. ما الأسباب؟

اعتذرت الفنانة ليلى علوي، عن حضور حفل تكريمها بالمهرجان الدولي للمسرح التجريبي، الذي ينطلق في الأول من سبتمبر المقبل، وقالت إنها أرسلت خطابًا بالاعتذار عن الحضور إلى الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا.

وبررت ليلى علوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قرار اعتذارها عن حضور حفل التكريم من الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بظروف خارجة عن إرادتها، تتعلق بارتباطات فنية وسفر للخارج.

ليلى علوي تعتذر عن التكريم من مهرجان المسرح التجريبي

أشارت إلى أنها اضطرت لهذا الاعتذار، رغم أمنيتها بالتواجد لاستلام درع التكريم بالمهرجان الذي تشرفت به كثيرًا، خاصة أن المسرح دائمًا هو البيت الأول للفنان الذي يتلمس منه حب الجمهور المباشر له.

ليلى علوي: المسرح مصدر الطاقة لأي فنان

وشددت ليلى علوي، على أن خشبة المسرح لها مكانه خاصة لأي فنان، مضيفة: «تبقى مصدر الطاقة بالنسبة لي، اشتقت كثيرًا للمسرح، وحقيقي ممتنة للتقدير ولتواجدي وسط زملائي من الفنانين والصناع في حدث عريق مثل هذا».