تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.. ندوات وفعاليات

بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح للتجربيي، بدار الأوبرا المصرية، بحضور أيمن الشيوى، مدير المهرجان، وسامح مهران، رئيس المهرجان، ومحمد الشافعي منسق عام المهرجان، ودينا أمين مديرة المهرجان.

وسيتم عقد ندوات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لمدة 3 أيام، من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر إلى الثلاثاء 5 سبتمبر، كل يوم ندوتين لمدة ساعتين لكلا منها، كما قرر المهرجان عقد مائدة مستديرة تمثل كافة الإنتاج المسرحي.

ندوة 60 عام

بينما تقام ندوة خلال فترة المهرجان بعنوان «60 عاما على مسرح الطلعية»، بحضور الدكتور محمود سعيد، ومحمد علام، ومحمد حسان، ليناقش بها كافة أمور مسرح الطليعة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن أسماء المكرمين خلال دورته الثلاثين التي تنطلق الجمعة 1 سبتمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تشهد قائمة المكرمين مفاجأة من حيث النجوم المقرر تكريمهم هذا العام.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

تقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.