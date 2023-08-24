المستشار ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: لا أتهاون في الانضباط بالجلسات

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه لا يتهاون في الانضباط في الجلسات، و«هو درس تعلمناه من أساتذتنا في إدارة الجلسات».

شحاته: تجاوز بعض المتهمين في إحدى القضايا

وأضاف «شحاتة»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه «في إحدى القضايا كان بعض المتهمين يتجاوزون أحيانا وكانوا يعقبون على قرارات المحكمة بطريقة غير لائقة، وحاولوا استغلال كل الوسائل المتاحة في يدهم».

وتابع رئيس محكمة الجنايات، أن المتهمون قدموا ضده شكوى بأنه يفشي سر المداولة وقدموا طلب رد ضدي ورفض طلب الرد وعادت القضية أمامه مرة أخرى، و«كان بالقضية كثيرون متورطون».

تجاوز وخروج عن المألوف

واستطرد «شحاتة»: «كان التجاوز في بعض الأوقات يخرج عن المألوف، وكان بعضهم عندما يسمع قرار تأجيل القضية يصفق كنوع من الاستهزاء، وهذا جريمة الإخلال بالنظام والنيل من هيبة المحكمة ويجيز فيها القانون أن تقيم الدعوى العمومية في وقتها وتحكم على المتهم في وقتها.