تفاصيل محاكمة «ترامب».. ماذا قال الرئيس الأمريكي السابق داخل قاعة المحكمة؟

«يوم حزين لأمريكا، والقيادة في واشنطن، حيث يمكن رؤية القذارة والتدهور وكل المباني والجدران المتضررة ورسوم الجرافيتي، هذا ليس المكان الذي تركته».. هكذا رد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق خلال حضوره لثالث جلسات محاكمته في واشنطن.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه يتعرض لما أسماه «اضطهاداً لمنافس سياسي»، خوفاً من استطاعته أن يحشد أرقاماً كبيرة في الانتخابات الأولية للجمهوريين، وفي السطور التالية نكشف تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة ترامب.

عقدت المحكمة الثالثة لترامب، أمس الخميس، بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وسط آراء مؤيديه أن تلك الاتهامات ما هي إلا محاولة لقمع تقدمه للانتخابات الأمريكية المزمع إقامتها 2024.

الأمر الذي أكده ترامب بنفسه، إذ نشر قبل المحكمة منشورا على السوشيال ميديا يقول فيه: «أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي بتهمة انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك»، مضيفا «بقيت لائحة اتهام واحدة ويفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة».

بمجرد وصول ترامب إلى المحكمة في واشنطن، ومع بداية المحاكمة، وصف جاك سميث، المحامي التابع لوزارة العدل الأمريكية، الذي حقق مع «ترامب» لعدة أشهر، الهجوم على مبنى الكابيتول بأنه هجوم غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية.

"This is a very sad day for America"



Donald Trump speaks to reporters outside his private jet after pleading not guilty to four criminal charges when he appeared in court in Washington DChttps://t.co/hAkl7cBjeKpic.twitter.com/5IlCVqG5XW