المستشار ناجي شحاتة: بيان 3 يوليو كان بداية عودة هيبة الدولة

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، كتب نهايته، بعدما قال في إحدى خطبه إن هناك قاضٍ مزور.

شحاته: 3 يوليو بداية عودة هيبة الدولة

وأضاف «شحاته»، اليوم الخميس، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «بيان 3 يوليو كان بداية عودة هيبة الدولة، وشعرت أن الدولة استردت كبرياءها، وبدأنا نعيش مرحلة الدولة المنظمة، ومررنا بسنة لم يكن فيها دولة».

مسئول بالجماعة قال هنفور القضاة

وتابع رئيس محكمة الجنايات: «المحزن أن أحد المسئولين بالجماعة قال في الإذاعة هنفور القضاة»، موضحًا أنهم أخطأوا في تعديل القوانين ومحاولة إصدار إعلان دستوري يحصن القرارات الخاطئة بهذا الوقت، وحصار المحكمة الدستورية، لذلك كانت فرحتي ببيان 3 يوليو لا تضاهيها فرحة، لأن الدولة استردت حينها هيبتها.

وأكد «شحاته»، أنه أصيب بالجيوب الأنفية لمدة 3 سنوات بسبب رائحة البارود الموجود بـ الأحراز، مضيفًا: «الأحراز المضبوطة كشفت حجم الإجرام، ورأيت قطع حديد مدورة تستخدم في القنابل لزيادة الإصابات، وتطير عند الانفجار لإيقاع أكبر عدد من الضحايا».