المستشار ناجي شحاتة يكشف سر ارتداء نظارة سوداء بقاعة المحكمة

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن ارتدائه نظارة سوداء بالجلسات كان يغضب الجماعة للغاية.

سر ارتداء النظارة السوداء في الجلسات

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كان بيضايقهم إني ببقى لابس نظارة سوداء دايمًا، ودا بسبب إني أرغب في تحريك عيني دون أن يلاحظ أحد، وليس من مصلحته أن يعرف رد فعلي على ما يقال من خلال عيني».

ناجي شحاتة: القاضي اللي يخاف يروح وميشتغلش

وتابع المستشار شحاتة: «لا أخاف، ومن يعمل في القضاء الجنائي يجب عليه ألا يخاف.. إذا خاف يروح وميشتغلش، لأنك أشبه بالجراح، لابد أن تأخذ قرارًا صعبًا».