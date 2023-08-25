ناجي شحاتة يكشف أسرارا لأول مرة عن قضية حرق المجمع العلمي

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية حريق المجمع العلمي اتسمت بكثرة عدد المتهمين، وكانوا يزيدون عن 325 متهمًا.

الوصول لفاعل الجريمة صعب

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجرائم تكون صعبة لأننا لكي نتوصل إلى تحديد الفاعل يكون الأمر مرهقًا: «قدرنا أنا وزملائي نقسم الأدوار، ومعرفة دور كل متهم إيه، ووجه الصعوبة في القضية أنه كان بها شباب صغار مغرر بهم وآنسات كتير، وهو ما كان يحزنني أنهم حبسوا لأنهم غُرر بهم تحت شعار الثورة».

فرحة الشباب باشتعال النار بالمجمع العلمي

وتابع: «الشباب ماكنوش عارفين إنهم مغرر بيهم، وكانوا معتقدين إنهم بيعملوا الصح»، بالإضافة أن ذلك يعكس عدم وعي الشباب بتاريخ بلدهم ولا يعلمون أن المجمع العلمي يحتوي على خرائط تمس تاريخ مصر، وفوجئت في الأفلام التي تعرض على المحكمة أنه كان هناك فرحة كبيرة جدًا بين الشباب باشتعال النار بالمجمع العلمي وقذف رجال الشرطة بقنابل المولوتوف.

واستكمل المستشار ناجي شحاته: «ما شككني في أن هؤلاء الشباب من الممكن أن يكونوا تعاطوا موادًا منشطة، أننا كنا في يناير في البرد، وترى الشاب يرتدي ملابس خفيفة للغاية، وهي أيضًا من التفاصيل التي تُكَون وجدان القاضي، وكان وجه العجب أن الشباب اعتقدوا أنهم يفعلون الصواب، ويدل ذلك على أن هناك يد أعلى وجهتهم إلى هذا الأمر».