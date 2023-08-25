ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: رفضت حضور وفد أمريكي جلسات حريق المجمع العلمي

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه وصله طلب من المحلق العسكري الأمريكي ووفد من السفارة الأمريكية لحضور محاكمة المتهمين بحرق المجمع العلمي، ورفض حضورهم.

كانوا بيدوروا على أحمد دومة

وأضاف ناجي شحاته، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا في معهد أمناء الشرطة في طرة، وما كنتش أعرف هما يقصدوا مين من الحضور وقتها، وبعدها عرفت إنهم كانوا بيدوروا على أحمد دومة، وحاولوا إنهم يقفوا جنبه تحت شعار حقوق الإنسان».

وتابع: «قالوا إنهم وصلتهم استغاثات وإن حقوق الإنسان مهدرة ورفضت حضورهم عن قناعة».