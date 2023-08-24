برلمانيون: انضمام مصر للبريكس يزيد التبادل التجاري ويجذب الاستثمارات لتسريع وتيرة التنمية

قال أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ إن عضوية مصر الدائمة فى «بريكس»، تعزز التبادل التجارى مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة أن التكتل يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالمياً، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالنواب، أن دعوة مصر للانضمام بمثابة تتويج لمرحلة من العمل البناء والعطاء وتقوية جسور من الثقة والمتانة مع المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن الانضمام لمجموعة بريكس من يناير 2024 بمثابة نجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية، وشهادة تعكس ثقة المجتمع الدولى فى استقرار مصر الاقتصادى والسياسى.

وأوضح «الشريف» أن تلك الخطوة ستقضى على هيمنة الدولار، وستجذب لمصر مزيداً من الاستثمارات، بما يساهم فى إسراع وتيرة التنمية.

«هندي»: «بريكس» يمثل 30% من حجم الاقتصاد العالمي

وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عضوية مصر الدائمة فى البريكس تعزز التبادل التجارى مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة أن «بريكس» يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف «هندى» أن وجود مصر الدائم فى تجمع بريكس خطوة مهمة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، متابعاً: «لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، ومصر يمكنها الاستفادة من خلال وجودها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية، وهذا سيخفف من زيادة الطلب على الدولار، وبالتالى لا نلجأ إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد».

وقالت الدكتورة غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس كمجموعة دولية متشعبة سيكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادى ويحقق بعض التوازن الاقتصادى بالخروج من عباءة الأمركة وكون الدولار هو البوابة الوحيدة لاقتصاد العالم، خاصة مع اعتماد العملات المحلية أو تطبيق العملة الرقمية كما هو منتظر، وهو ما نحتاجة لحلحلة أزمة السيولة الدولارية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن من أعظم مزايا الانضمام التحرر من الدولار عن طريق لائحة مهام المجموعة، وهى عبارة عن بنود الالتزام تجاه دول المجموعة لرفع القوة الاقتصادية للدول الأعضاء، وتكمن أهميتها فى حصر وتفنيد كل المعاملات التجارية الخارجية لتحديد حجم التعاون داخل المجموعة عن طريق الاستبدال والإحلال.

«أسماء»: يسيطر على 17% من التجارة العالمية

وأكدت النائبة الدكتورة أسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أن أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس ترجع إلى ما تمثله المجموعة من أهمية على المستوى الدولى، نظراً لحجم الدول التى يضمها تكتل قمة بريكس 2023 فى عضويته، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.