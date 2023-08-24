مساعد وزير الخارجية الأسبق: الانضمام للبريكس إنجاز دبلوماسي يؤكد مكانة مصر المتميزة عالميا

قالت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قبول عضوية مصر فى تجمع دول «بريكس» يعد إنجازاً سياسياً ودبلوماسياً جديداً لها فى مجال العلاقات الدولية، ويعبر عن مكانتها المتميزة على الساحة العالمية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترين إعلان بريكس قبول عضوية مصر على الصعيد السياسى؟

- أولاً هنيئاً لمصر، لأن هذا إنجاز سياسى ودولى ودبلوماسى جديد فى مجال العلاقات الدولية يؤكد مكانة مصر المتميزة على الساحة الدولية، ونلمس ذلك من خلال ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى رحب بهذا التقدير الدولى لمصر، كما عبَّر عن اعتزاز القاهرة بثقة دول التجمع كافة التى تربطها بها علاقات وثيقة، كما أعرب الرئيس عن تطلّع مصر للتعاون والتنسيق مع دول بريكس خلال الفترة المقبلة.

استخدام العملات المحلية يمكننا من إيجاد قروض ميسرة تغني عن شروط «صندوق النقد»

كيف ترين المكاسب الاقتصادية من هذه العضوية؟

- هذا يجعلنا نتحدث عن بريكس نفسها التى تأسست فى عام 2006 وكانت وقتها تضم 4 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادى فى العالم، وهى البرازيل وروسيا والهند والصين ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا فى عام 2011، وكلمة «بريكس» أو «BRICS» هى اختصار بالإنجليزية يجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول، وقد عقدت المجموعة منذ عام 2009 مؤتمرات قمة سنوية مع جدول أعمال موسع بشكل متزايد، والقمة الأخيرة هى الثانية للتجمع التى تعقد فى جنوب أفريقيا، ويهدف هذا التجمع الدولى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بين دول التجمع بالعملات المحلية.

وماذا عن مسألة توسيع العضوية وأهميتها بالنسبة لدول البريكس؟

- قدمت عدة دول عربية، وهى مصر والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والمغرب وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس من بين 23 دولة أقدمت على هذه الخطوة، وفق ما أعلنته وزيرة خارجية جنوب أفريقيا قبل القمة. والدول التى طلبت الانضمام إلى بريكس رسمياً هى: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش، وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات العربية وفنزويلا وفيتنام. وقد تمت موافقة التجمع فى قمة جوهانسبرج على اختيار 6 دول من بين الدول التى قدمت طلبات رسمية، هى: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين. وتوسيع عضوية بريكس يهدف بالأساس إلى تعزيز دورها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن فى الاقتصاد العالمى، بإيجاد نظام دولى بديل أو مساعد على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول أعضاء التجمع باستخدام عملاتها المحلية بعيداً عن سيطرة الدولار على المعاملات الدولية، بما يقلل من الضغوط على اقتصاداتها على نحو يسمح بأن يقتصر استخدام أرصدتها من الدولار على المعاملات مع الدول الأخرى، خاصة الغربية التى قد لا ترضى إلا بالعملات الحرة.

جيلان علام: توسيع عضوية التجمع يخلق توازنا اقتصاديا ويساعد الأعضاء على التحرر من سيطرة الدولار

ماذا عن فكرة بنك التنمية الجديد؟

- طرحت الهند فكرة بنك التنمية الجديد فى قمة البريكس الرابعة التى عقدت عام 2012 وكانت فى العاصمة الهندية نيودلهى، ثم اتفق قادة بريكس على إنشاء البنك فى قمة التجمع الخامسة التى عقدت فى ديربان بجنوب أفريقيا عام 2013. وخلال قمة البريكس السادسة التى عقدت فى البرازيل، وقّعت دول التجمع على اتفاقية «بنك التنمية الجديد»، والتى تنص على الأساس القانونى للبنك فى اتفاقية منفصلة. ووافق بنك التنمية الجديد على قبول عضوية مصر خلال اجتماعات قمة قادة دول «بريكس» فى نيودلهى فى 2021، إذ يسعى التكتل إلى إحياء فكرة الدفع باستخدام العملات المحلية فى مدفوعات التجارة العالمية، فقد اقترح أعضاء التجمع فى قمة جوهانسبرج لعام 2023 زيادة استخدام العملات المحلية فى التجارة البينية وإنشاء نظام سداد أو عملة مشتركة للتجمع، مما سيتيح لمصر زيادة صادراتها وإمكانية سداد قيمة وارداتها، خاصة الغذائية منها كالقمح بالجنيه المصرى، أو بالمقارنة بقيمتها بصادرات مصرية، وكذلك الاقتراض إذا اقتضت الأمور بشروط ميسَّرة عوضاً عن شروط صندوق النقد الدولى.

إعلاء صوت أفريقيا

أشار الرئيس السيسى إلى هذا الأمر من خلال حديثه عن التعاون بين الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادى، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التى تواجهنا، بما يدعم حقوقها ومصالحها، ومصالح الدول النامية أمر يحرص الرئيس السيسى على إثارته دائماً، وبالتالى هذا يساعد الدول الأعضاء فى بريكس على التعامل بعملاتها الوطنية.