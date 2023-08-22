من بينها مصر.. لماذا قدمت دول عربية طلبات بالانضمام إلى مجموعة بريكس؟

يجتمع قادة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة والتي تمثل نحو 25% من ثروة العالم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج في قمّة ترمي لتوسيع نفوذ التجمع والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية.

توقعات بتقرير قمة بريكس 2023 معايير توسع المجموعة

وتمثل دول «بريكس» مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، ولهذا أبدت دول عربية اهتماما بالانضمام إلى المجموعة، وقدمت مصر والسعودية والإمارات والجزائر إضافة إلى مملكة البحرين والكويت والسلطة الفلسطينية، طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

ومن المتوقع أن تقرر قمة بريكس الحالية معايير توسع المجموعة، وإدخال أعضاء جدد، سيحضرون بصفتهم الجديدة في قمة 2024، المقرر عقدها في روسيا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

لافروف: انضمام مصر والسعودية والإمارات سيثري مجموعة بريكس

وفي يونيو الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن انضمام مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر إلى تجمع دول بريكس، سيثري المجموعة بسبب ما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.

وتنامى الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

ويمثل انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية، فمصر والسعودية والإمارات والجزائر، مرشحة لتكون دولا رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.