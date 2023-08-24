شركاء «التحالف الوطني».. «للخير 1000 باب» (ملف خاص)

«التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» شعاع النور الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس 2022، لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى بهدف تحقيق الانتشار الأوسع فى خدمة المواطنين الأكثر احتياجاً من الفئات المستهدفة فى كل شبر على أرض مصر.

وجاء تدشين «التحالف» تزامناً مع إعلان الرئيس العام الماضى عاماً للمجتمع المدنى، وهى الخطوة التى أشاد بها خبراء وسياسيون، لا سيما فى ظل تحديات الأزمة العالمية التى ألقت بتداعياتها على مختلف البلدان والمجتمعات.

ويعتبر «التحالف» الذى يضم رواد العمل الأهلى التنموى فى مصر، أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مسارات التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة، جنباً إلى جنب مع الحكومة ومؤسسات وأجهزة الدولة التنفيذية، من خلال خريطة تنمية جغرافية وقاعدة بيانات تضمن وصول جميع أشكال الدعم والتبرعات إلى مستحقيها على أرض الواقع.

ويعتمد التحالف بشكل رئيسى على الشباب من الجنسين «فتيان وبنات»، فهم الوقود الحقيقى على الأرض الذى يشرف على أعمال التنمية والخير، ويتواصل مع الأهالى ويطرق الأبواب من خلال خلايا عمل نشيطة تضم عشرات الآلاف من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية وتعليمية متنوعة، لم يجمعهم إلا الرغبة فى تغيير الواقع وتحسين حياة الأهالى، فى إطار خطط الدولة للتنمية الشاملة.

«الوطن» تحاور مسئولى الكيانات المشاركة فى جهود التحالف، فى سطور هذا الملف.