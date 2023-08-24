رئيس «الباقيات الصالحات»: نركز على خلق الأمل بين المصابين بـ«ألزهايمر»

قالت الدكتورة مروة ياسين، رئيس جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إنّ التحالف حقق طفرة كبيرة ومهمة فى مجال العمل التطوعى والتنموى، لافتة إلى أنّ العمل المدنى شريك رئيسى فى عملية الإصلاح والتنمية التى تنفذها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى مهام منصبه.

ما تقييمك لأداء التحالف الوطنى؟

- التحالف الوطنى لم يكن وليد أزمة كما يتصور البعض، إنما هو جزء من الفكر الاستراتيجى للدولة المصرية، حيث عمل على تحقيق طفرة مختلفة ومميزة على كل المستويات، كذلك عمل على تعزيز وتوحيد جهود القوى الوطنية من المجتمع المدنى والعمل تحت مظلة وطنية واحدة.

الدكتورة مروة ياسين: لدينا بيانات دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجا

ما المشروعات الخيرية التى تعمل عليها جمعية الباقيات الصالحات حالياً؟

- الجمعية تعمل على العديد من المشروعات الخيرية منذ إنشائها، ولكن العمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى أكثر ترتيباً ويساعد على وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً على أرض الواقع، كما أن الجمعية تقوم على صناعة الأمل للمصابين بالألزهايمر، وهو موت الذاكرة الإنسانية، حيث قدمت الجمعية منهجية مختلفة تضمنت رعاية شاملة طويلة الأجل من خلال منهج طبى ونفسى واجتماعى وغذائى للمرضى.

حدثينا عن أهم مبادرات التحالف الوطنى؟

- فى الحقيقة جميع المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى مهمة وتخدم ملايين المصريين، ولكن أبرز ما توقفت عنده من مبادرات التحالف مبادرة «كتف فى كتف» ومبادرة «ازرع»، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن هذه المبادرات تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال تقديم المواد الغذائية مجاناً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها أغلب دول العالم.

هل تسهم «ازرع» فى تقليل فاتورة الاستيراد؟

- بكل تأكيد، لأن مبادرة «ازرع» تستهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل على التقليل من الفاتورة الاستيرادية، ووصول الدعم الفنى للمدارس الحقلية، وتدريب 100 ألف مزارع من صغار المزارعين، وتوسيع رقعة الأراضى المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة، وتأمين المخزون الاستراتيجى وتوفير الأمن الغذائى الذى تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة، كذلك تهدف المبادرة إلى تبنِّى مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلى إنتاجية زراعية، ودعم عمليات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالتنقيط، وتشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

ما رأيك فى اعتماد التحالف على المتطوعين؟

- المتطوعون هم رأس مالنا الحقيقى، ومن أهم ما يميز التحالف الوطنى أنه قام على تعميق الفكر التطوعى الذى يُعد جذراً من جذور مجتمعنا، كما أننا لدينا ما يقارب 250 ألف متطوع فى خدمة المواطنين الأكثر احتياجاً بجانب العمل الميدانى، وفوائد التطوع ابتعاد الشباب عن السلوكيات المرفوضة مجتمعياً، لأن التدريبات التى يحصلون عليها تخلق لديهم وعياً جديداً، كما أننا نمتلك قاعدة بيانات للعمل التطوعى من خلال شبابنا.

وماذا عن قانون التحالف الوطنى؟

- قانون التحالف يُعتبر نقلة فارقة وفاعلة فى تاريخ العمل الأهلى التنموى على مدار التاريخ، فالقانون سيكون له دور فاعل فى توحيد الجهود والمرجعية الموحدة والتفاعلية والعمل الميدانى المركزى وفقاً لنظم إحصائية دقيقة للفئات الأكثر احتياجاً، كذلك يعمل القانون على بلورة الجهود وتنسيقها لتتشكل قوة فاعلة لدفع العجلة التنموية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، ما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن والتى تحتاج إلى التكاتف المؤسسى الضابط لكل الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، بما يرسخ تعميق العمل التطوعى وتعزيز التنسيق المستمر لمؤسسات المجتمع المدنى فى إطار من الاستقلالية والمرونة.

توحيد الجهود

توحيد جهود التحالف الوطنى أدى لاستدامة أعمال الخير وفقاً للأطر الفنية والبيئة الجغرافية لكل الجمعيات، إلى جانب خلق مرجعية موحدة من خلال الإحصاءات الدقيقة والبيانات المنضبطة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات المختلفة لتوحيد الجهود، فالتحالف الوطنى هو نقلة كاملة للعمل المجتمعى فى مصر تستهدف تغيير حياة الفئات الأكثر احتياجاً.