افتتاح تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية بمدينة الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال افريقيا للأندية النسائية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

محافظ الإسكندرية يرحب بالفرق المشاركة

ورحب محافظ الاسكندرية بجميع الحضور والفرق المشاركة في البطولة متمنيا التوفيق لهم والاستمتاع بأجواء مدينة الاسكندرية وزيارة معالمها.

شهد الافتتاح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، و عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا و محمود الهماني سكرتير عام شمال افريقيا والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

الفرق المشاركة في التصفيات

هذا ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة «ممثل مصر»، الجمعية النسائية بسوسة «ممثل تونس»، افاق جليزان «ممثل الجزائر»، سبورتينج كازابلانكا «ممثل المغرب».