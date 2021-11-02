محافظ الاسكندرية: 20 مركزا للكشف وعلاج الدواجن حصنت 7 ملايين طائر

في إطار تنمية الثورة الحيوانية في الإسكندرية، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اهتمام المحافظة بتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة انتاجها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا الى أن مديرية الطب البيطري فى الإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط، تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد بنطاق المحافظة وذلك للحفاظ علي هذه الثروة وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة واللقاحات للحد من انتشار الامراض التي يمكن ان تصيب الحيوانات والدواجن.

20 مركزا للكشف وعلاج الدواجن

وأشار المحافظ إلي وجود 20 مركزا للكشف وعلاج الدواجن «دواجن –بط –أرانب – حمام – عصافير»، منتشرة بزمام المحافظة وتابعة لمديرية الطب البيطري، لافتا إلى الكشف على (203,313) طائر خلال الفترة منذ بداية عام 2021 حتى الآن ، هذا بالاضافة إلى تحصين 7 مليون طائر في المزارع، و قرابة 50 ألف طائر تربية منزلية، كما قامت مديرية الطب البيطري بتحديث قاعده البيانات الخاصه بعدد561 مزرعة دواجن بزمام محافظة الإسكندرية مع رفع إحداثياتها وتسجيل تليفونات أصحاب هذه المزارع ومستأجريها للتواصل المستمر ومتابعة حركة دخول الطيور وموعد البيع وسحب عينات ما قبل البيع للتأكد من أنها خالية من الأمراض قبل الذبح .

تحصين 7 ملايين طائر

وأوضح «شباط»، أن المديرية من خلال أطباء متخصصين قامت بسحب 165 عينة لمرض أنفلونزا الطيور حتى يطمئن المواطن السكندري أن الطيور خالية من مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين عدد 145888 أبقار وجاموس وأغنام وماعز وهو إجمالي تعداد المحافظة بكافة التحصينات من الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتسمم الدموي والجلد العقدي للأبقار و طاعون المجترات الصغيرة، باجمالي عدد 932.012 عملية ، وبذلك تكون كل الحيوانات في هذا القطاع قد تم تطعيمها والتأكد من خلوها من الأمراض قبل وصولها للمواطنين حفاظا على الصحة العامة .