القبض على مسجل خطر أصاب سيدة بحجر أثناء استقلال قطار في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية إصابة سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة، بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بقطار «القاهرة - الإسكندرية»، إثر قيام شخص مجهول الهوية بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، ونزولها عقب ذلك لتلقي العلاج اللازم بأحد المستشفيات.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إثر مشادة كلامية مع آخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه، إلا أنه أصاب السيدة، بالخطأ، حال استقلالها القطار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.