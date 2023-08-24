«الداخلية»: حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

ألقت مباحث أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، القبض على عاطل انتحل صفه ضابط شرطة للنصب على المواطنين في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه حضور 4 أشخاص إلى ديوان القسم لتعرضهم لواقعة نصب من شخص انتحل صفة ضابط شرطة في المخدرات، وأوهمهم بوجود العديد من الأجهزة الكهربائية التي تتم ضبطها في القضايا ويريد بيعها بثمن أقل بكثير من ثمنها الأصلي وأخذ منهم مبالغ مالية 60 ألف جنيه.

القبض على المتهم بحوزته 60 ألف جنيه

وأُلقي القبض عليه بمعرفة المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر أول، والقوة المرافقة له، وتبين أنه عاطل، 45 عاما، وبحوزته 2 طبنجة صوت و9 طلقات صوت ومبلغ مالي 60 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.