القبض على 3 متهمين باحتجاز شاب وتعريضه لنهش كلب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته باستخدام «كلب».

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود 3 أشخاص تم ضبطهم، وبصحبتهم عامل مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورون واتهموه بسرقة كاسيت وسماعات من توك توك ملك أحدهم واصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا بإحتجازه بالشقة محل البلاغ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق كلب استخدموه لعقره وتصويره، تم ضبط الكلب غير المرخص.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات، وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر ارتكاب واقعة السرقة واتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها.