القبض على سائق بالقاهرة تسبب في إصابة زميله بسبب أولوية المرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإطلاق عيار ناري على باب سيارته بسبب أولوية المرور بالقاهرة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح نارى فى وجهه وإطلاق عيار نارى على الباب الخلفى للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفى.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على الطبنجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات النارية و4 خزنة خاصة بالطبنجة.

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة.