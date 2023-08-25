أمسية شعرية غنائية لـ محمد بهجت على مسرح الهناجر الخميس المقبل

يقام مساء يوم الخميس المقبل، أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك في إطار برنامج صيف الإنتاج الثقافي الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

أمسية شعرية على مسرح الهناجر

ويقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة فرقة المركز الموسيقية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل 31 أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

برنامج الأمسية الشعرية

ويتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية منها «أحسن ناس، أنا المصري، أنا بعشق البحر، شط إسكندرية، القلب يعشق، قولوا لعين الشمس» غناء الفنانة نهى حافظ، و«بين شطين ومية، ع الرملة، طاير يا هوى، والله تستاهل يا قلبي، عمار يا إسكندرية» غناء الفنان ياسر سليمان.