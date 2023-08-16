انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر غدا

يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي في التاسعة من مساء غد الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية «ثقافتنا في إجازتنا».

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال باقة من استعراضات فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية؛ إذ يقدمان برنامجا متكاملا لأشهر استعراضاتهما معا في برنامج واحد.

كما تحيى فرقة رضا للفنون الشعبية حفل يوم 18 و19 و20 أغسطس، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وتقدم مجموعة من أجمل استعراضاتها التى يعشقها الجمهور.

أما يوم 21 أغسطس، يعيش الجمهور مع عزف لمجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية، تقدمها فرقة ثنائي العود «دينا عبدالحميد وغسان اليوسف»، وهما أول ثنائي عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية إصبع ووتر.

أنغام الشباب تحيي الليلة السادسة للبرنامج

وتحيى فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، وهي إحدى فرق البيت الفني للفنون الشعبية، الليلة السادسة للبرنامج يوم 22 أغسطس، وتقدم باقة متنوعة من أشهر الأغاني.

أما يوم 23 أغسطس الليلة السابعة للبرنامج، تحيى الحفل عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم عددا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة.

كما يحيى المطرب على الألفي وفرقته الموسيقية الليلة الثامنة للبرنامج يوم 24 أغسطس، ويقدم عددا من أشهر الأغاني لكبار نجوم الطرب في مصر.

ويشدو المنشد الدكتور عامر التوني وفرقة المولوية، بمجموعة من الأغاني في حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الديني، وذلك في الليلة التاسعة للبرنامج 25 أغسطس.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هاني النابلسي، مجموعة من استعراضاتها التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني أيام 26 و27 و28 أغسطس.

وتحيي الليلة الثالثة عشر من البرنامج يوم 29 أغسطس، الفنانة أميرة رضا بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم مجموعة من الأغاني الشهيرة لكبار نجوم الطرب.

وفي الجزء الأول من حفل يوم 30 أغسطس، تشارك فرقة أكوردونيلا بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، بعدد من المقطوعات الموسيقية، وتحيي الجزء الثاني من الحفل الفنانة فاطمة عادل وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من الأغاني الشهيرة.

ختام البرنامج 31 أغسطس بأمسية شعرية غنائية

ويختتم البرنامج في الليلة الخامسة عشر يوم 31 أغسطس، بأمسية شعرية غنائية تشارك فيها الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ويلقي الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد الشعرية.

يشار إلى أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يقدم ذلك البرنامج للعام الثالث على التوالي، بعد ما حققه من نجاح جماهيري خلال فعالياته في عامي 2021 و2022، وسعر التذكرة موحد 30 جنيها.