كيف تسبب فيروس كورونا في وفاة المصارع براي وايت؟

أعلن تربيل إتش، رئيس فريق الإبداع في اتحاد WWE للمصارعة الحرة، وفاة المصارع براي وايت، صاحب شخصية «ذا فيند»، عن عمر ناهز 36 عامًا.

تفاصيل وفاة المصارع براي وايت

بحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، فإن المصارع براي وايت توفى بعد إصابته بنوبة قلبية، أثناء تلقيه العلاج لوقت طويل، بعد معاناته من مشكلات صحية خطيرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير طبية سابقة خلال هذا العام، أن ويندهام روتوندا الشهير بـ«براي وايت»، أصيب بفيروس كورونا ما أدى إلى حدوث مشاكل خطيرة له بالقلب، إذ أنه كان بدأ في التعافي مؤخرًا، لكنه توفى جراء تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

ولمعرفة كيف تسببت الكورونا في وفاة المصارع براي وايت بعد سنوات من الإصابة.. اضغط على هنا.