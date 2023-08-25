عاجل.. ترابل إتش يعلن وفاة زميله في مصارعة المحترفين براي وايت

أعلن المصارع تريبل إتش، نجم مصارعة المحترفين السابق وفاة زميله في مصارعة المحترفين براي وايت، بشكل غير متوقع في ساعات متأخرة من مساء أمس.

وأكد إتش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه تلقى مكالمة من مايك روتوندا، عضو قاعة المشاهير WWE يفيد بوفاة عضو جديد بالعائلة هو ويندهام روتوندا والشهير براي وايت بشكل غير متوقع.

وأتم المصارع الشهير تدوينته بنقل التعازي إلى عائلة براي وايت، مطالبًا الجميع باحترام خصوصيتهم في هذا التوقيت.

ورحل براي وايت عن عمر يناهز 36 عامًا حيث ولد في 23 مايو 1987، وأمضى مسيرة طويلة في ملاعب مصارعة المحترفين منذ عام 2008 حتى نال شهر واسعة وأصبح لديه العديد من المعجبين قبل اعتزاله اللعب بسبب المرض.