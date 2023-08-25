مبادرة لتوزيع الأدوات المدرسية مجانا في قرية بالدقهلية: عايزين نفرح الطلاب

سعيا من أجل التخفيف عن أعباء المواطنين مع اقتراب موعد بدء الدراسة، قررت مجموعة من أهالي قرية دميشلت بالدقهلية، توزيع أدوات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا في القرية.

توزيع أدوات مدرسية بالدقهلية بالمجان

قال مدحت الخولي، ابن قرية ديمشلت بالدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى تدشين مبادرة الخير لشراء العديد من الأدوات المدرسية وتوزيعها مجانا على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف الأعباء مع اقتراب بدء الدراسة في المدارس.

ولفت إلى أن المبادرة أقدمت على شراء عدد من الأدوات المدرسية والشنط للطلاب، إذ يجرى توزيعها على الأسر والطلاب في سرية دون أن يعلم أحد بهويتهم: «هدفنا أننا نوزع ونفرح الأسر والطلاب أنهم يكونوا زي زملائهم».

وأوضح «الخولي» صاحب الـ47 سنة أن الأهالي جمعوا مبلغا ماليا لشراء الأدوات المدرسية، من قبل مصنع يتعاملوا معه:«جهزنا كل حاجة اشترينا كراسات وشنط وأقلام ويهتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا علشان نفرح أبناءنا الطلاب».

ولفت إلى أنه جرى توزيع الأدوات المدرسية في سرية تامة دون أن يشعر بها أحد، منعا لإحراج الأسر، مؤكدا أن المبادرة توزع الأدوات المدرسية كل عام على الأسر الأكثر احتياجا في القرية.

الهدف من توزيع الأدوات المدرسية بالمجان في الدقهلية

وأكد أن الهدف الأساسي من المبادرة وتوزيع الأدوات المدرسية:«هدفنا أن كل واحد فينا يقف جنب أخوه.. إحنا كلنا واحد في القرية وبنساعد بعض في كل حاجة، لأننا أسرة واحدة».