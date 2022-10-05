رواج مبيعات الأدوات المدرسية.. وفرة في المعروض وتخفيضات تصل لـ50%

شهدت مبيعات الأدوات المدرسية مع انطلاق العام الدارسي 2022-2023 ارتفاعاً كبيراً ورواجاً، بدعم من المعروض المحلي والمستورد، وتنافسية الأسعار التي شهدت تخفيضات بلغت النصف تقريباً، تخفيفاً على كاهل الأسر وأولياء الأمور.

وقال علاء عادل، سكرتير شعبة الخردوات بالغرف التجارية بالقاهرة، إن حركة البيع والشراء على الأدوات المكتبية تشهد رواجاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي والإقبال من الأهالي والطلاب على الشراء كبير.

تزايد حجم مبيعات

وأضاف سكرتير شعبة الخردوات لـ«الوطن»، أنَّ السبب وراء تزايد حجم مبيعات الأدوات المكتبية هذا العام مقارنة بالعام الماضي هو اختفاء الإصابات بوباء كورونا أو تراجعها بشكل كبير وعدم تعطيل الدراسة بالإجازات والانتظام والحضور المبكر.

وتابع: «جميع أولياء الأمور والأسر المصرية اشتروا السابلايز أو مستلزمات الدراسة للعام الدراسي الجديد قبل موعد بدء الموسم المدرسي، رغم الارتفاع الطفيف ببعض الأدوات المكتبية خاصةً بأسعار الكراسات والكشاكيل».

وأكّد وفرة الأدوات المكتبية والمدرسية بالسوق المحلية سواء محلية الصنع أو المستوردة، مع التزام الدولة بتوفيرها بأسعار تنافسية في متناول الأسرة المصرية، عبر معرض أهلاً مدارس بتخفيضات وصلت إلى 30 و50% وهو المصدر الأساسي، وشوادر المحافظات ومكتبات الفجالة التي تعرض المنتجات بسعر الجملة لمن يرغب في شراء كميات أو أعداد كبيرة.

وتابع: «يتوفر بالسوق الكشكول المحلي واللانش بوكس المحلي الصنع بجودة عالية أيضاً، وكذلك الأقلام الجاف والرصاص، بجانب المستورد»، مؤكّداً أنَّ 80% من البضاعة بالسوق المصرية صنعت في مصر.

المنتج المحلي بجودة جيدة وسعر معقول

أوضح أنَّ الاختلاف في الجودة بين المستورد والمحلي لصالح الأول، بجانب توفر العديد من الأشكال المختلفة والماركات للأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية المستوردة، إلا أن المستهلك باستطاعته الحصول على المنتج المحلي بجودة جيدة وسعر معقول، مشيرًا إلى أنَّ سعر الكشكول المدرسي يبدأ من 4 جنيهات هذا العام، واللانش بوكس يبدأ من 10 جنيهات، والأقلام سواء الجاف أو الرصاص تبدأ من 2.5 جنيه.