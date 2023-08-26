أزمات براي وايت جذبت اهتمام الجمهور.. من العائلة المثيرة إلى حرق منزله

وفاة براي وايت أثارت الصدمة في نفوس عشاق المصارعة الحرة في جميع أنحاء العالم، فجاءت مفاجئة دون سابق إنذار، وذلك بعد إعلان نجم المصارع تربيل إتش وفاته عبر تطبيق التغريدات «X»، أو «تويتر» سابقًا، وكانت وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا ومعاناته من مشكلات بعضلة القلب.

لنجم المصارعة براي وايت بعض الأزمات التي جذبت اهتمام الجمهور له، بداية من عائلة وايت المثيرة للجدل، إلى صراعه مع راندي أورتن.

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