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أزمات براي وايت جذبت اهتمام الجمهور.. من العائلة المثيرة إلى حرق منزله

كتب:

محمد عبد العزيز
01:48 ص | السبت 26 أغسطس 2023
براي وايت

براي وايت

وفاة براي وايت أثارت الصدمة في نفوس عشاق المصارعة الحرة في جميع أنحاء العالم، فجاءت مفاجئة دون سابق إنذار، وذلك بعد إعلان نجم المصارع تربيل إتش وفاته عبر تطبيق التغريدات «X»، أو «تويتر» سابقًا، وكانت وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا ومعاناته من مشكلات بعضلة القلب.

لنجم المصارعة براي وايت بعض الأزمات التي جذبت اهتمام الجمهور له، بداية من عائلة وايت المثيرة للجدل، إلى صراعه مع راندي أورتن.

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بقلم محمد عبد العزيز